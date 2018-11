St. Michael/Kraubath/Leoben Soldaten, Volksschüler und Handballer backen Hilfe

Gemeinsam mit Sponsoren führt das Militärkommando Steiermark auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsaktion "Soldaten und Kinder backen Hilfe" durch. In der Landwehrkaserne St. Michael waren Volksschüler aus Kraubath, Soldaten und Handballer von Union Juri Leoben am Backen.