Einbrecher kamen Donnerstagnachmittag © Christian Penz

In der Zeit von 17 bis 18 Uhr gelangten bislang noch unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhauses in Leoben-Judendorf in das Innere der Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro.

