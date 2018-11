Die Firma Völkl mit Sitz in Niklasdorf beantragte am Mittwoch am Landesgericht Leoben die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Überschuldung beläuft sich auf 2,9 Millionen Euro. 40 Arbeitnehmer sind betroffen.

Am Mittwoch meldete die G. Völkl GmbH mit Sitz in Niklasdorf am Landesgericht Leoben Insvolenz an © Andreas Schöberl-Negishi

Die G. Völkl GmbH, die 1980 gegründet wurde, ist ein spezialisierter Komplettanbieter mit den Schwerpunkten Tunnelsicherheit und Komponentenbau und deckt zudem auch weitere spezifische Anwendungsgebiete im Stahl- und Metallbau, wie etwa Haftraumtüren, Außenliftanlagen und Spezialschlosserarbeiten ab. Am Mittwoch musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Am Standort in Niklasdorf sind 40 Dienstnehmer betroffen. Die Überschuldung beläuft sich auf 2,9 Millionen Euro. Insgesamt gibt es 83 Gläubiger, führt Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform aus. Wenn sich im Insolvenzverfahren die Möglichkeit bietet, will Völkl einen Sanierungsplan beantragen.