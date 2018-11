Nach einem Brand eines Einfamilienhauses in Proleb am Samstag steht nun die Brandursache fest.

Die Feuerwehren waren Samstag in Proleb im Einsatz © MAK - Fotolia

Nur kurz dauerten die Ermittlungen nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Proleb. Die Brandursachenermittlung ergab, dass ein technischer Defekt an der elektrischen Installation an der Außenfassade den Brand ausgelöst haben dürfte. Dadurch geriet der Vollwärmeschutz in Brand und breitete sich über den Dachstuhl aus.