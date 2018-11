Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hautkontakt und Kuscheln sind bei Frühchen wichtig und möglich - auch bei laufender Intensivbetreuung © Kages

So viel Intensivmedizin wie nötig – so viel Natürlichkeit und elterliche Nähe wie möglich“, so lautet ein Ziel der Kinderintensivstation des LKH Hochsteiermark, Standort Leoben. Den Welt-Frühgeborenen-Tag nimmt sich das Team der Station zum Anlass, am Samstag, dem 17. November, zwischen 9 und 12 Uhr bei einem Tag der Offenen Tür seine Arbeit zu präsentieren.

Lange vor der Entbindung

Das LKH Leoben verfügt über ein „Perinatalzentrum“, das auf die Versorgung von Frühchen spezialisiert ist. In diesem Zentrum arbeiten Geburtshelfer, Gynäkologen und Kinderärzte besonders eng zusammen. „Sofern eine Frühgeburt vorhersehbar ist, beginnt die Zusammenarbeit dieser beiden Spezialgebiete schon lange vor der Entbindung“, erklärt Reinhold Kerbl, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde.

INFOSPLITTER ZUM TAG DER OFFENEN TÜR Das Team der Neonatologischen Intensivstation zeigt am Samstag, dem 17. November, von 9 bis 12 Uhr bei einem Tag der Offenen Tür die moderne technische Ausrüstung und geht auf Möglichkeiten, aber auch auf Grenzen der Behandlung ein. Eltern Frühgeborener berichten über Erfahrungen an der Neonatologischen Intensivstation und beantworten Fragen von (zukünftigen) Eltern. Die Stillambulanz am LKH Leoben besteht seit 20 Jahren. In dieser Zeit konnten viele Mütter dabei unterstützt werden, ihr Kind zu stillen. Für alle Frühgeborenen wird auf der Neonatologischen Intensivstation ein Frühchen-Tagebuch geführt, um für Eltern, das Kind selbst, aber auch für andere Angehörige diese entscheidende Phase am Lebensbeginn zu dokumentieren. Experten als Gesprächspartner: Thomas Aigmüller, Reinhold Kerbl, Anna Trinkl, Barbara Prieler.

Dabei werde versucht, die Geburt möglichst lang „hinauszuzögern“, eine medikamentöse „Lungenreifung“ und „Neuroprotektion“, also den Schutz des Gehirns, herbeizuführen. So sollen insgesamt die Umstände der Geburt optimiert werden.

Entsprechende Intervention

In etwa 30 Prozent der Fälle ist die Frühgeburt aber nicht vorhersehbar: „Das erfordert dann eine entsprechende akute Intervention durch ein neonatologisches Intensivteam.“ Bei hoch qualifizierter medizinischer Versorgung gebe es hohe Überlebenschancen für Frühgeborene. Selbst für Frühchen ab 24 Schwangerschaftswochen würden reelle Überlebenschancen existieren, betont Kerbl.