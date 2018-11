Facebook

Verginica Constantin und Gamia Mhommad (von links) haben sich über das AmiCa-Projekt getroffen © Andreas Schöberl-Negishi

Man spürt es sofort, wenn man die beiden Frauen zusammen erlebt: Zwei Freundinnen haben sich neu gefunden. Kennengelernt haben sich Verginica Constantin (43) und Gamia Mhommad (40) aus Leoben über das Projekt AmiCa der Caritas. Es ist im September in der Region Obersteiermark-Ost angelaufen und soll Frauen mit und ohne Flucht- oder Migrationsgeschichte näher bringen. Die erste Patenschaft in dieser Region hat Constantin für Mhommad übernommen, die mit ihrem Mann und vier Kindern aus Syrien flüchten musste – dabei blieb sie zwei Jahre in der Türkei.