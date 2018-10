Facebook

Die Feuerwehren im Bezirk Leoben mussten auch Sturmschäden aufräumen © Sujet: Fotolia

Orkanartiger Sturm vermischt mit sintflutartigen Regenschauern forderten in der Nacht auf Dienstag auch im Bezirk Leoben die Einsatzkräfte. "Bäche in Wald am Schoberpass, Kalwang und Kammmern traten über die Ufer und bedrohten Hab und Gut", erzählt Werner Tomsits vom Bereichsfeuerwehrverband Leoben. Zu Sturmschäden durch umgestürzte Bäume kam es in Eisenerz, Radmer, St. Michael, St. Peter-Freienstein und Leoben, so Tomsits weiter.