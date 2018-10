Facebook

Das Team des BG/BRG Leoben I, das sich bei "72 Stunden ohne Kompromiss" beteiligte © Katarina Jelicic

Jugendliche aus Leoben zeigen seit Donnerstag größtes Engagement beim Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“. Ganz unter dem Motto „Challenge your Limits“ tun die Jugendlichen anderen und vor allem auch sich selbst etwas Gutes. In Leoben wurden die Säulen des Caritas-Pflegewohnheims in Göss in Angriff genommen.