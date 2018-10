Facebook

Robert Buchberger und Richard Rauch auf dem Avantgarde Cuisine Festival (v. l.) © Franz Brugner

Als einzige Vertreter aus Österreich waren Haubenkoch Richard Rauch aus Trautmannsdorf und der aus Pöllau bei Hartberg stammende Parade-Fleischer Robert Buchberger zum diesjährigen Avantgarde Cuisine Festival „Chef-Sache“ in Düsseldorf eingeladen worden. Buchberger betreibt unter anderem mit dem Angerer Bäcker Klaus Buchgraber drei gemeinsame Filialen, eine davon in Weiz, eine in Kapfenberg und eine weitere in Leoben.