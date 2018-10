Facebook

Bernd Kaufmann, Bio-Milchbauer aus Trofaiach © Andreas Schöberl-Negishi

Bernd Kaufmann, Vertreter der IG Milch aus Trofaiach, übt konkrete Kritik an gewissen neuen Vorschriften für Milchviehhaltung im Biobereich. „Die Laufstallpflicht wird für viele kleine Bauern ein Problem, vor allem im Berggebiet“, so Kaufmann. Er befürchtet, es könnten 40 bis 50 Prozent der Bauern durch diese neuen Vorschriften wegbrechen. „Abgesehen vom finanziellen Aspekt: Viele Bauern haben überhaupt keinen Platz, um einen Laufstall zu bauen“, weiß Kaufmann. Der von Unternehmen geforderte, ganzjährige Auslauf der Tiere sei eine schwierige Hürde für viele. Er selbst sei von dem Problem nicht betroffen: „Ich habe die Weiden direkt vor der Stalltür und brauche die Tiere zum Glück am Morgen einfach nur hinauslassen.“