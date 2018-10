Entlassen wegen guter Führung

Mittendrin in den Vorbereitungen für ihren Ball, der natürlich etwas ganz Besonderes werden soll, stecken die Maturanten des BG/BRG Leoben 1. Am 3. November steht in den Kammersälen in Donawitz alles ganz unter dem Motto „Breaking the Chains – acht Jahre abgesessen, wegen guter Führung entlassen“.

Ab 19.30 Uhr ist Einlass und um 20.30 Uhr wird der Ball offiziell mit der Polonaise eröffnet.