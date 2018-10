Borka Simunic (44) aus Leoben ist nun als Pastoralassistentin in Bruck tätig. Vorher zog sie viele Jahre in der Pfarre Donawitz die Fäden.

Borka Simunic betreute viele Jahre lang als Pastoralassistentin die Pfarre Donawitz © Katarina Jelicic

"Ich wurde herzlich und offen aufgenommen", erzählt Borka Simunic (44) aus Leoben, die nun als neue Pastoralassistentin in Bruck an der Mur tätig ist. „Es war eine schwierige Entscheidung für mich“, erzählt Simunic. Nach langem Überlegen wagte sie den Schritt und steigt nun in die Fußstapfen der ehemaligen Pastoralassistentin Mathilde Zengerer in Bruck an der Mur.