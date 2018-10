Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der FLIR-Hubschrauber des Innenministeriums kam zum Einsatz © APA/BMI

Wie die Polizei berichtet, lief in Leoben in der Nacht auf Montag eine Großfahndung nach einem Einbrecher: Ein bislang unbekannter Täter war am Sonntag gegen 22.00 Uhr vom Besitzer dabei beobachtet worden, wie er in ein Lokal eindrang. Er alarmierte die Polizei, wenig später trafen vier Streifen am Tatort ein und umstellten das Objekt.