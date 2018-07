Die Partnerschaft der Gemeinden Kalwang und Bö in Ungarn ist eine sehr aktive. Und zwar auf veschiedenen Ebenen. Nun gab es wieder den Austausch für Kinder und Jugendliche in den Ferien. Und zwar zum 25. Mal.

Kalwanger Kinder und Jugendliche waren heuer wieder in Bö © KK

Bereits zum 25. Mal fanden nun die Ferienwochen zwischen den Gemeinden Kalwang und der ungarischen Partnergemeinde Bö statt. Heuer waren wieder die Kalwanger Kinder in Ungarn eingeladen. Von der Partnergemeinde wurde ein tolles und abwechslungsreiches Programm geboten. So ging es nach Budapest in das Parlament und es wurde die Fischerbastei besichtigt. In Herend wurde die weltberühmte Porzellanmanufaktur besucht und auch etwas Geschichte war dabei. So wurde das Denkmal des Paneuropäischen Picknick besucht.