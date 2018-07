Kurioser Fall in St. Michael: Unmittelbar nach seiner Einvernahme bei der Polizei brach ein 49-jähriger Wiener in eine Werkstatt ein. Dort hatte er schon am selben Tag Diebstähle begangen.

Kunde konnte Autoreparatur nicht zahlen (Sujetbild) © industrieblick - stock.adobe.com

Angefangen hat alles mit einem Auftrag bei einer Kfz-Werkstatt in St. Michael. Dort gab ein 49-jähriger Wiener am Montag sein Auto in Reparatur. Doch beim Zahlen der Rechnung haperte es: Als der Wiener Geld beim Bankomat beheben wollte, spuckte dieser für ihn keines mehr aus. Vermutlich deshalb dürfte er in der Werkstatt zugelangt haben. Gestohlen wurden die Bankomatkarte eines Lehrlings, Bargeld und ein Firmenlaptop.

