Das Auto wurde vom Kreativteam der Lebenshilfe Leoben bemalt © KK

Abenteuerlustig. Das sind Florian Gade (22) aus Leoben und Michael Güzel (24) aus Kapfenberg auf jeden Fall. An Mut mangelt es ihnen auch nicht. Übermorgen, Sonntag, starten die beiden Freunde in Graz zu einer Rallye der Sonderklasse. Nicht die schönsten Oldtimer sind gefragt, sondern ganz billige „alte Kisten“. Gade und Güzel haben sich für diese Herausforderung einen Zweier-Golf, Baujahr 1989, angelacht. Er hat erst 130.000 Kilometer auf dem Tacho. „Eigentlich ist das sehr wenig für ein Auto in dem Alter. Und es ist insgesamt sehr gut in Schuss“, sagen Gade und Güzel.