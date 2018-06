40 Jahre nach seiner Lehre beim Brücklwirt in Niklasdorf kehrte Norbert Brandner wieder an seine Wurzeln zurück – als Küchenchef.

Norbert Brandner, neuer Küchenchef des Brücklwirt in Niklasdorf © Barbara Mang

"Mittlerweile ist es so, dass ich sage: Das hat genau so sein müssen", meint Norbert Brandner. Für den 56-jährigen Proleber schließt sich ein Kreis in seiner beruflichen Laufbahn. Vor 40 Jahren erlernte er den Koch- und Kellnerberuf beim Brücklwirt in Niklasdorf. Nach vielen Jahren, die ihn auch ins Ausland führten, kehrte Brandner nun wieder zurück. Jetzt verleiht er den Gerichten im Brücklwirt seine höchstpersönliche Gewürznote – als Küchenchef.

Mit Spaß bei der Sache

Für Brandner läuft es rund: „Es ist wirklich super, ich habe acht wunderbare Mitarbeiter. Es ist ein junges, tolles Team, mit dem es Spaß macht, zu arbeiten“, so Brandner. Und Spaß macht ihm sein Beruf auch nach 40 Jahren. „Kochen muss man gerne, sonst hat es keinen Sinn“, merkt der leidenschaftliche Koch an. Nur ein einziges Mal in seiner ganzen Karriere habe er überlegt, sich beruflich umzuorientieren: „Das muss 1983 oder 1984 gewesen sein. Damals habe ich durch einen Bekannten die Möglichkeit gehabt, in einem Aluminiumwerk anzufangen. Am ersten Tag habe ich gewusst, dass es das nicht ist und wieder aufgehört“, erinnert sich Brandner. 17 Jahre lang war er ab 1999 selbstständig – in der Chiemseer Gegend in Bayern. „Ich habe traditionelle bayrische und österreichische Küche gekocht. Das ist auch immer gut angekommen“, meint Brandner.

Trend zu Traditionellem

Er hat sich auf traditionelle Gerichte spezialisiert. Als Koch müsse man das Rad nicht unbedingt immer neu erfinden. „Ich finde, man kann ein Schnitzel nicht ohne Panier auf den Grill werfen, und dann behaupten, es sei ein Wiener Schnitzel.“ Wild mit Schokosauce? „Muss nicht sein.“ Auch Speisen wie Sushi überlasse er gerne japanischen Lokalen. „Freilich, jeder soll kochen, was er mag. Aber das war immer meine Philosophie, und ich bin gut damit gefahren.“ Er nehme wahr, dass der Trend zu traditioneller Küche gehe.

„Und wichtig ist mir: Das, was ich zubereite, muss mir selbst schmecken. Etwas Anderes würde ich den Gästen aus der Küche nicht rausgeben.“ Das sei für ihn das oberste Gebot: „Das versuche ich auch, meinen Mitarbeitern zu vermitteln.“ Ob man nun als Koch selbst gerne essen müsse, kann Brandner nicht sagen. Er selbst jedenfalls tut es. Ein ausdrückliches Leibgericht falle ihm nicht ein. „Geröstete Eierschwammerl mit Brot mag ich sehr gerne. Im Sommer Salat“, erzählt Brandner. Totalen Wert lege er auf Frische: „Daher koche ich am liebsten à la carte.“

Alfred Friedl, Claudia Stegmüller, Sarah Tatschl, Maria Friedl, Norbert Brandner (von links) Foto © Barbara Mang

In die Heimat ist Brandner bereits vor zwei Jahren zurückgekehrt. Ein Jahr lang hat im Mugel-Schutzhaus und ein Jahr im Tenniscenter in Proleb gekocht. Ein Angebot von Maria und Alfred Friedl vom Brücklwirt habe er damals abgelehnt: „Ich habe eigentlich nie Leute unter mir gehabt, und bin immer alleine in der Küche gestanden. Ich wollte es etwas ruhiger angehen, daher war mir die Küche des Brücklwirt eigentlich zu groß“, erzählt Brandner.

Perfekt ergeben

Vor etwa einem Monat habe es sich aber perfekt ergeben, dass er frei geworden ist und erfahren hat, dass Maria und Alfred Friedl Hilfe benötigen könnten. Er habe angerufen und angeboten, dem Brücklwirt unter die Arme zu greifen. Dabei habe er erfahren, dass man einen neuen Küchenchef brauche. „Dieses Mal hat es gepasst für mich. Ich habe schnell zugesagt.“

Ein bisschen sei es wie ein Heimkommen gewesen: „Oberkellner Erich Gruber ist seit 34 Jahren im Betrieb. Ich kenne ihn noch von früher. Und den Chef Alfred Friedl habe ich noch als kleinen Buben in Erinnerung“, schmunzelt Brandner. In all den Jahren habe ihm seine Frau immer Rückhalt gegeben: „Sonst wäre das nicht gegangen.“

ZUR PERSON Norbert Brandner, geboren in Leoben, ist 56 Jahre alt. Er lebt in Proleb. Von 1978 bis 1982 machte er beim Brücklwirt in Niklasdorf die Koch-/Kellnerlehre. Nach diversen Saisonjobs machte sich Brandner 1999 in Bayern selbstständig. Vor zwei Jahren kehrte er zurück, kochte jeweils ein Jahr lang auf der Mugel und im Tenniscenter Proleb.