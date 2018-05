Kleine Zeitung +

Leoben Kindersicherheit: Viertklassler der VS Leoben-Stadt wurden Tagessieger

Die "Safety Tour" 2018 machte am Mittwoch auch in Leoben am Hauptplatz Station: Auf dem Sicherheitsparcours holte sich das Team 4a-Klasse II der Volksschule Leoben-Stadt den Sieg.