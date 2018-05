Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Karl Fadinger, seit 2014 SPÖ-Bürgermeister in St. Michael © Walenta

Mehr als 160 Feststellungen (Kritikpunkte) listet die Gemeindeaufsicht in ihrem vertraulichen Prüfbericht zu St. Michael in der Obersteiermark auf. In der SPÖ-dominierten Marktgemeinde im Bezirk Leoben sind Abgaben über Jahre halbherzig oder gar nicht eingehoben worden – wir berichteten.

