Crash! Boom! Bang! Die Dummies am Firmengelände in Traboch © kk

Crash: Ein Auto fährt in ein zweites, weißes hinein. Doch anstatt mit Totalschaden darniederzuliegen, steht das automobile Unfallopfer nach zwei Minuten wieder auf allen vier Rädern und ist bereit. Für den nächsten Crash. Denn was aussieht wie ein gängiger, unauffälliger Mittelklassewagen ist ein Crashtestdummy, der aus einer Hightech-Kunststofflösung besteht. Bei Fahrzeugtests kann dieser Dummy wieder und wieder eingesetzt werden. Und aufgrund seiner speziellen „Haut“ erkennen Sensoren anderer Fahrzeuge den Dummy als „echtes“ Fahrzeug an. So werden die Tests reproduzierbar.