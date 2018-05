Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der gesamten Steiermark werden die beliebtesten Ausflugszeile gesucht, in der Region machen bis jetzt Abenteuer Erzberg in Eisenerz und der Wilde Berg in Mautern mit © Google Maps/Repro: Birnbaum

Welche kindgerechten Freizeitattraktionen muss man in der Steiermark gesehen haben? Die Kleine Zeitung sucht heuer bei der Platzwahl das schönste Familienausflugsziel. Bis 9. Juli läuft die große Publikumsabstimmung, bis dahin kann man sich als Familienausflugsziel nominieren – einfach auf www.kleinezeitung.at/platzwahl anmelden, Stimmzettel ausdrucken und auf Unterschriftenjagd gehen.

Aus unserer Region beteiligen sich bislang zwei Ausflugsziele an unserer Platzwahl. So etwa der Erzberg mit seinem Abenteuer Erzberg, wo nicht nur im Schaubergwerk Bergbau aus früheren Zeiten gezeigt wird, sondern mit dem Hauly, dem größten Taxi der Welt, in den aktiven, modernen Bergbau von heute eingetaucht werden kann.

Eintauchen kann man auch am Wilden Berg in Mautern. Der Tier- und Erlebnispark feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Vieles hat sich in diesen Jahren geändert, aber noch immer zählen Naturerlebnis gepaart mit Freizeitvergnügen am Alpsteig.

Abenteuer Erzberg in Eisenerz haben 2017 mehr als 55.000 Besucher genossen Foto © VA Erzberg/Zöbl

Wichtig! Betreiber, die meinen, sie gehören mit ihrem Ausflugsziel zu den schönsten im Land, können immer noch in den Bewerb einsteigen. Mitmachen lohnt sich: Im Rahmen der Berichterstattung bekommen nämlich auch kleine Familienattraktionen Gelegenheit, sich steiermarkweit einem großen Publikum zu präsentieren und neue Gäste auf sich aufmerksam zu machen. Natürlich können auch Museen, Wanderwege, Bäder, Ausstellungen und Co. mitmachen, die ein spezielles Angebot für Kindergärten oder Schulen im Talon haben. Nicht teilnehmen dürfen Gaststätten und Kinderhotels.

Tiere, Natur und auch viel Spaß bietet der Wilde Berg in Mautern für Groß und Klein © Wilder Berg

Der stimmenstärkste Teilnehmer darf sich nicht nur mit dem Titel „Beliebtestes Familienausflugsziel der Steiermark“ schmücken, er bekommt zudem ein großes Siegerfest gesponsert. Die Top fünf der Wahl erhalten von Steiermark Tourismus, Almholz und Kleiner Zeitung zudem jeweils eine der begehrten Trophäen – die exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank.

Ab ins Titelrennen Auf www.kleinezeitung.at/platzwahl gibt’s das Online-Anmeldeformular. Einfach Ihren Bezirk anklicken, danach Namen des Ausflugsziels angeben. Dazu ein Foto hochladen samt Beschreibung – schon sind Sie mit dabei! Gehen Sie gleich auf Stimmenjagd: Und zwar mit dem Stimmzettel, den Sie auf www.kleinezeitung.at/platzwahl herunterladen, ausdrucken und auflegen können. Ausgefüllte Stimmzettel bitte einsenden an die Kleine Zeitung, Kennwort „Platzwahl“, Gadollaplatz 1, 8010 Graz. Einsendeschluss: 9. Juli 2018

(Datum des Poststempels).