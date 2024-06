Der Silvestri-Wettbewerb in Bukarest erinnert nicht nur an den bekannten rumänischen Dirigenten Constantin Silvestri, sondern ist auch einer der renommiertesten Wettbewerbe für Frauen und Männer am Pult. In diesem Jahr konnte sich David Schlager aus Mautern in die Liste der Erstplatzierten eintragen. In der Nationaloper von Bukarest stellte er sich einer Jury, der unter anderem die beiden internationalen Dirgenten Frederic Chaslin und Ethan Schmeisser angehörten.