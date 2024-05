In zweieinhalb Wochen, am 9. Juni, werden in allen EU-Staaten die künftigen Parlamentarier für das EU-Parlament gewählt. Als Spitzenkandidatin der steirischen SPÖ tritt Bundesrätin Elisabeth Grossmann an, die politische Erfahrung als Nationalrätin und Landesrätin hat. Am Mittwoch machte sie im Bezirk Leoben für sich und ihr Programm Werbung.