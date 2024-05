Das weltweit tätige Multiservice-Unternehmen Rohrer Group hat 16 Standorte in Österreich – allen voran das Headoffice in Niklasdorf. Der Standort im Bezirk Leoben soll nun ausgebaut werden, am 21. Mai erfolgt der Spatenstich für einen neuen Gerüstlagerplatz und zusätzliche Räumlichkeiten für die Mitarbeiter in Containerbauweise.