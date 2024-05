Mindestens 117 Straftaten soll eine Einbrecherbande seit Mai des vergangenen Jahres in Niederösterreich, Salzburg und in der Steiermark verübt haben. Dabei soll ein Schaden von 560.000 Euro bei Einbrüchen in Wohnhäuser und Firmen entstanden sein. Vier Verdächtigte befinden sich bereits in der Justizanstalt Leoben in Haft. Fünf weitere Personen müssten noch ausgeforscht werden.