Implantate aus metallischen Gläsern sollen laut Experten widerstandsfähiger und elastischer sein. „Sie sind näher an den Eigenschaften von Knochen dran“, erklärte Florian Spieckermann, von der Montanuniversität Leoben. Mit einer speziellen Optik im Laserstrahl gelang es der obersteirischen Uni gemeinsam mit dem Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaften, diese Gläser im 3D-Drucker herzustellen. So seien bald zum Beispiel für Kinder maßgeschneiderte Implantate möglich. Ihre Forschungsarbeit wurde nun in der Fachzeitschrift „Advanced Functional Materials“ veröffentlicht.