Was schenkt man zum 50. Geburtstag? Eine Frage, die sich Georg Wegscheider, Gottfried Straßmaier, Hubert Hubner und Werner Breitenberger aus Mautern gleich selbst beantworteten: eine Abenteuerreise in Kanada. „Erste Ideen, das zu machen, hatten wir schon 2019, 2020 haben wir dann mit dem Kajakfahren angefangen, 2021 wurden dann die eigenen Kajaks gekauft“, erzählt Straßmaier, im Zivilberuf Bankangestellter. Durch Verzögerungen war es aber drei Jahre später so weit, ihr Abenteuer im August 2023 zu beginnen.