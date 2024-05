Der Coronapandemie brachte in der Wirtschaft einen Umbruch mit sich – dieser hatte auch positive Auswirkungen auf das regionale Unternehmertum. So ergriffen der 34-jährige Trabocher Daniel Kaufmann und der 39-jährige Georg Jillich aus Kalwang, der aktuell in Trofaiach lebt, im Jahr 2020 ihre Chance, mit einem nachhaltigen Sportgerät durchzustarten.