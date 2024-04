Sie ist die älteste Eisenindustrieregion der Welt, in der noch aktiver Bergbau betrieben wird, und eine der wichtigen Industrielandschaften in Europa: die Österreichische Eisenstraße. Aufgrund ihrer einzigartigen historischen Bedeutung hat die Straße großes Potenzial, in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen zu werden – nun wurde ein Förderverein gegründet, der eine zukünftige Nominierung bewerben soll.