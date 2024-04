Nach rund zweijähriger Bauzeit war die Waldbachbrücke auf der B 115 (Eisenstraße) am Präbichl Geschichte. Seit letztem Sommer stehen wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung, nicht auf Brückenpfeilern, sondern auf einem Dammbau. „Für den geplanten Abtrag der Erlengrabenbrücke im nächsten Jahr starten wir jetzt mit dem Bau einer Baustellenumfahrungsstraße. Die dafür notwendigen Dammschüttungen erfolgen wieder gemeinsam mit der VA Erzberg GmbH“, betont der für Verkehr zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Am Erzberg fallen jedes Jahr Millionen Tonnen Abraummaterial an, und es kann auch hochwertiges Schüttmaterial für den Straßenbau produziert werden. Die Gesamtkosten für den Ersatz der 50 Jahre alten und 110 Meter langen Erlengrabenbrücke werden etwa zwei Millionen Euro betragen.