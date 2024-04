Wer hinter dem Namen „Creativstickerei“ ein reines Handarbeitsgeschäft vermutet, der wird bei genauerer Betrachtung überrascht sein. Ob Jacken, T-Shirts, Kappen, Handtücher, Häferln: In diesem Geschäft in Leoben, das von Familie Prein geführt wird, kann man all diesen Dingen eine individuelle Note verleihen. „Wir veredeln sozusagen ihre Sachen, sei es durch einen speziellen Druck oder eine persönliche Stickerei“, so Joachim Prein.