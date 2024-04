Der Ausscheidungswettbewerb für die diesjährige Physik-Weltmeisterschaft in Budapest im Juli wurde wieder unter der Leitung von Gerhard Haas in Kooperation mit dem Europagymnasium Leoben und dem Verein AYPT-Österreichische Physikmeisterschaft durchgeführt. Haas ist seit Langem der treibende Motor für dieses Aufeinandertreffen von Schülerinnen und Schülern, die sich, gemeinsam mit ihren Lehrern, auch in ihrer Freizeit dem Thema Physik widmen.