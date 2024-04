Am Brucker Schlossberg stehen Veränderungen an: Anita Frager und ihr Mann Harald verlängerten die Pacht des „Kulturbeisl am Berg“, das 2020 eröffnet wurde, für die Saison 2024 nicht mehr. Das Lokal am Schlossberg bleibt aber nicht leer, denn Peter Rieser, der hauptberuflich bei Blumenhandel Schacherl tätig ist, als Sprecher für den Leobener Bauernmarkt fungiert und zusätzlich eine Werbe- und Künstleragentur betreibt, witterte seine Chance. Gemeinsam mit dem Gastronomen Andreas Haidinger, der in Leoben unter anderem das „The Kitchen“ und den Arkadenhof betreibt, konnte er sich gegen drei Bewerber durchsetzen und wird mit 4. Mai ein neues Lokal eröffnen.