Seit Kurzem ist es amtlich, das Unternehmen Aihai Minerals Europe in Traboch wurde geschlossen. Den Antrag zur Schließung des in die Insolvenz geschlitterten Tochterunternehmens der chinesischen Liaoning Aihai Talc Co. Ltd. stellte Insolvenzverwalter Peter Haslinger. Erst Anfang März hat der Leobener Rechtsanwalt drei Gutachten in Auftrag gegeben, die Klarheit über den Wert der Liegenschaft, der Maschinen und vor allem eine Fortführung des Unternehmens geben sollten.