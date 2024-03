Im Dezember 2022 stellten viele Gemeinden die Weichen für eine Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe. Dieser Verordnung vorausgegangen war die im Oktober 2022 in Kraft getretene Novelle der Bau- und Raumordnung, in welcher Gemeinden das Recht eingeräumt wurde, besagte Abgaben einzuheben. 176 Gemeinden in der Steiermark nutzen diese Möglichkeit, darunter auch Leoben mit neun Euro pro Quadratmeter und Trofaiach mit zehn Euro. Bis 31. März müssen alle Wohnraumbesitzer, die dort nicht hauptgemeldet sind, ihre Wohnfläche mittels Selbstauskunft melden.