Sechs Monate lang hielt eine Einbruchsserie in den Bezirken Leoben und Murtal sowie in der Stadt Graz Kriminalbeamte und Polizisten in Atem. Eine Fahrzeuganhaltung im Dezember 2023 führte die Polizei aber auf die richtige Spur. Nach einem Einbruch auf einem Baustellenareal in St. Michael (Bezirk Leoben) wurde nach den möglichen Tätern gefahndet. Polizisten konnten zwei Verdächtige im Alter von 27 und 31 Jahren im Zuge dieser Fahndungsmaßnahmen anhalten. Den beiden Personen konnte der Einbruch auf der Baustelle samt Diebstahl von Baugerüsten/Schalungstafeln nachgewiesen werden.

Die Kriminalisten der Kriminaldienstgruppe St. Michael dehnten ihre Ermittlungen aus und führten diese akribisch fort. So ist es ihnen gelungen, eine kriminelle Verbindung rund um einen weiteren 27-Jährigen auszuforschen. Dieser Mann soll als Kopf der Tätergruppe fungiert haben. Als unmittelbare Täter stehen dabei ein 50-Jähriger und ein 47-Jähriger im Fokus der Ermittler. Die weiteren Verdächtigen im Altet von 27 und 25 Jahren sollen als Beitragstäter aktiv gewesen sein.

Zehn Einbrüche und ein Schaden von hunderttausenden Euro

Die Verdächtigen sollen bei verschiedenen Baustellenarealen in den Bezirken Leoben, Murtal und der Stadt Graz Einbrüche begangen haben. Das Diebesgut – vorwiegend Baumaschinen und elektrisches Werkzeug – wurde stets mit einem Kastenwagen abtransportiert. Deponiert wurde es in drei Garagen im Bezirk Murtal.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Leoben angeordneten Hausdurchsuchung konnte ein Großteil des Diebesgutes sichergestellt werden. Das zuordenbare Diebesgut konnte bereits wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt werden. Die fünf Verdächtigen (vier Männer und eine Frau) werden der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.