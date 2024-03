Physiotherapie ist wichtig – zur Schmerzlinderung, um beweglicher zu werden, um Fehlstellungen zu beheben. Oder nach Operationen, um wieder schnell mobil zu werden. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, bedarf es jedoch an genügend qualifiziertem Personal. Und das sei in der Obersteiermark nicht gegeben, meint Heidelinde Amon-Aspalter, Physiotherapeutin in Leoben.