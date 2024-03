2021 wurden die vier Volksschulen in Wald am Schoberpass, Kalwang, Mautern und Kammern sowie die Musik-Mittelschule (MMS) Mautern zu einem österreichweiten Vorzeigemodell vereint, das unter dem Namen Schulcluster Liesingtal zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Und unter ministerieller Aufsicht von Bildungsminister Martin Polaschek wurde Dienstagvormittag in den Räumen der Nachmittagsbetreuung an der MMS Bilanz gezogen.