Im bfi-Bildungszentrum Leoben ist es voll an diesem Dienstagvormittag: Bei einem Sonderwirtschaftsfrühstück wurden die Möglichkeiten einer überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) aufgezeigt. Das Angebot richtet sich an Menschen bis 25 Jahre, die keinen Lehrplatz in einem Betrieb finden und sich weiterbilden möchten – im bfi Leoben kann eine solche Ausbildung absolviert werden – etwa in den Bereichen Metalltechnik, Maschinenbau und Applikationsentwicklung-Coding.