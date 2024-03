Ein 60-jähriger Mann war am Montag gegen 13.30 Uhr im Gößgraben mit Holzarbeiten beschäftigt. Vermutlich schnitt er mit seiner Motorsäge einen losen Wurzelkörper ab, der sich daraufhin in Bewegung setzte und den Mann am Kopf und am Arm traf.

Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und konnte sich selbstständig nach Hause retten, wo er von seiner Ehefrau erstversorgt wurde. Schließlich wurde er von der Rettung ins LKH Hochsteiermark, Bruck an der Mur, gebracht.