Am Donnerstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem vermutlichen Zimmerbrand in einer Wohnung in Judendorf gerufen. Durch die zuerst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr wurde ein Rauchvorhang in Stellung gebracht und die Wohnungstüre geöffnet.

„Der eingesetzte Atemschutztrupp konnte in der Wohnung eine leichte Verrauchung feststellen und fand eine Person in der Küche. Die Person wurde vom Atemschutztrupp aus der Wohnung begleitet und dem Rettungsdienst übergeben“, so Fabian Mitterhuber von der FF Leoben-Stadt.

Rauch wurde mit Lüfter entfernt

Es habe sich herausgestellt, dass eine Pfanne mit angebranntem Essen für die Verrauchung verantwortlich gewesen ist. „Der Rauch wurde von der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter aus der Wohnung entfernt. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser einrücken“, führt Mitterhuber aus.



Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss, die Polizei, das Rotes Kreuz, ein Notarzt sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Leoben.