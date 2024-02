1620 Mitglieder haben die evangelischen Pfarrgemeinden Leoben und Wald am Schoberpass gemeinsam. Das entspricht in etwa den österreichweiten Zahlen – 3,8 Prozent der Christen waren laut Statistik Austria im Jahr 2021 Teil der evangelischen Glaubensgemeinschaft. Immer mehr junge Erwachsene treten aber aus der Kirche aus. Um das Angebot für sie attraktiver zu gestalten, überlegen die neu gewählten Kuratoren in der Region, Rainer Lechner und Sonja Mitter, gemeinsam mit dem Pfarrer-Team Thomas Moffat und Julia Moffat, die Gottesdienstformate zu verändern.