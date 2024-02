Wenn Eltern psychisch belastet sind, wird das zur Herausforderung für die ganze Familie. Das Projekt „Abenteuer Patenschaft“, welches seit vergangenem Jahr unter der Trägerorganisation „Rettet das Kind“ auch in den obersteirischen Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag angeboten wird, schafft mit einer zusätzlichen Bezugsperson für die Kinder – einem Paten oder einer Patin – Abhilfe. Bei der nächsten Schulung ab 12. April können sich Interessierte in Kapfenberg kostenlos ausbilden lassen und in Folge selbst ein Patenkind bekommen.