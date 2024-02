Bei sehr schwierigen Bedingungen gingen vergangenes Wochenende die Österreichischen Schülermeisterschaften im Sprunglauf und in der Nordischen Kombination in der Erzberg-Arena in der Eisenerzer Ramsau über Schanzen und Loipen. Athletinnen und Athleten des SC Erzbergland zeigten dabei auf und konnten sich viele Medaillen und gute Platzierungen sichern. Die Sportlerinnen und Sportler holten insgesamt siebenmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze in die Steiermark