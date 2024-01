Mit etwas Wehmut ging Donnerstagabend die Amtszeit von Bürgermeister Ludwig Gottsbacher in Radmer zu Ende. Aus persönlichen Gründen kündigte er bereits im Dezember an, nach fast zwölf Jahren sein Amt zurücklegen zu wollen. Im Mai 2012 trat er in die Fußstapfen seines SPÖ-Parteikollegen Siegfried Gallhofer, der 22 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde im Norden des Bezirks Leoben war.