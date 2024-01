Die Marktgemeinde Mautern trauert um den beliebten und umtriebigen Arzt Klaus Koroschetz, der am 12. Jänner im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Freunde und Bekannte fragten sich oft, wie der eloquente und humorvolle Arzt es schaffte, bis ins hohe Alter so umtriebig zu sein und am gemeinschaftlichen Leben intensiv teilzuhaben. Keineswegs passiv. Was er machte, ging er aktiv an – stets korrekt, manchmal ein wenig streng, aber immer mit einem Augenzwinkern.

Der 1940 im slowenischen Celje Geborene wuchs nach der Flucht mit seinem Bruder Hans in Graz auf, wo er maturierte und sein Medizinstudium absolvierte, das er 1969 abschloss. Ein Jahr später heiratete er seine Frau Liese und die beiden Eheleute fanden in Mautern vor 52 Jahren ihre neue Heimat, die Koroschetz durch seine Aktivitäten maßgeblich mitprägte. 33 Jahre lang war er als praktischer Arzt am Hauptplatz tätig – als „echter Landarzt“. Er war zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Abruf, um zu helfen. War ein Arzt nach einem Unfall auf der berühmten Gastarbeiterroute nötig, rückte Koroschetz mit seinem privaten Pkw aus und begann mit notfallmedizinischer Versorgung. Viele bezeichnen ihn heute noch als „ersten echten Notarzt im Liesingtal“.

Feuerwehr und Rotes Kreuz

Ein Jahr nach seiner Ordinationseröffnung trat er der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz bei – und legte die Basis für die „Mauterner Einsatztruppe“. Bemerkenswert ist auch, dass die Rot-Kreuz-Dienststelle als einzige in der Steiemark eine eigene Fahne hat.

Sein Einsatz, seine Bereitschaft zu helfen und seine Fähigkeit, zu lehren und zu erklären, blieb auch bei den Landesverbänden nicht unbemerkt. Als Distriktsarzt war der Naturliebhaber ebenso tätig wie als Landesfeuerwehrarzt, als stellvertretender Bezirksstellenleiter des ÖRK Leoben, als ÖRK-Ortsstellenleiter Mautern und als Zweigstellenleiter des Jagdschutzverbandes Liesingtal. Mautern verlieh dem Obermedizinalrat das Goldene Ehrenzeichen und den Ehrenring der Marktgemeinde.

Am Samstag, dem 20. Jänner, finden in der Klosterkirche in Mautern um 14 Uhr die Trauerfeierlichkeiten statt.