„Mit dem Nachtbus geht es sicher nach Hause“ – so lautet das Motto des Nachtbusses, der in den Regionen Bruck an der Mur und Leoben an Wochenenden Personen sicher nach Hause bringt. Die Zahlen des Jahres 2023 zeigen nun, dass das Angebot des Regionalmanagements Obersteiermark Ost gut angenommen wird. Im Vergleich zum Vorjahr konnte bei den Fahrgästen eine Zunahme von 21 Prozent verzeichnet werden.