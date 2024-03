Fotos mit Schülerinnen und Schülern zieren den Aufgang in den ersten Stock der Volksschule Mautern. Sitzgelegenheiten in Schlangenform mit viel Platz für Bücher stechen im ersten Stock vor den Klassenzimmern ins Auge. In der Nähe liegt das Büro von Julia Eder, seit 1. Oktober mit der Leitung des Schulclusters Liesingtal betraut und Nachfolgerin von Judith Albrecht, die sich beruflich umorientierte.