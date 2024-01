In einem Einfamilienhaus in Trofaiacher Ortsteil Laintal ist am Mittwoch, dem 10. Jänner, gegen 16.30 Uhr in einem Heizraum aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Einsatz mit schwerem Atemschutz

Als die alarmierten Feuerwehren Laintal und Trofaiach mit 25 Einsatzkräften sowie fünf Fahrzeugen wenig später am Brandort eintrafen, konnten sie nur noch mit schwerem Atemschutz ins Gebäude eindringen, um das Feuer im Heizraum zu löschen.

Zwei Personen erlitten im Zuge des Brandes eine Rauchgasvergiftung © FF Laintal

Durch den raschen und professionellen Löscheinsatz der Einsatzkräfte konnte ein größerer Sachschaden am Wohnhaus verhindert werden.

Erstversorgung im LKH Leoben

Zwei Bewohner haben bei einem ersten Löschversuch vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurden vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in das LKH Hochsteiermark Standort Leoben eingeliefert. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen.