Mehr als eine Woche lang hatten Bewohner in und um Vordernberg, speziell aber im Ortszentrum der Marktgemeinde, mit dem Mobilfunknetz des Anbieters Magenta zu kämpfen. „Anrufe können nicht entgegengenommen werden und auch sonst werden wir durch die Störung in unserer Arbeit behindert“, schilderte Vordernberger Bürgermeister Walter Hubner die Situation noch am Dienstagvormittag, dem 2. Jänner. Auch Magenta-Privatkunden hätten sich schon bei der Gemeinde beschwert, hieß es weiter. Nachfragen bei Magenta führten während der Weihnachtsfeiertage zu keiner Lösung, über die Problemursache konnte auch nach mehrmaligen Versuchen keine Auskunft gegeben werden. Von Hardwareproblemen war die Rede.